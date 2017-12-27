Арай Чобанян и Александра Шева помирились, чтобы жить в роскошной вилле

На днях Чобанян и Шева устроили разборки. Александра приревновала парня, который показывал какой-то девушке борцовские приёмы в воде. Импульсивной брюнетке не понравилось, что он позвал купаться не её, а другую участницу реалити-шоу. Шева даже пнула своего возлюбленного и его поклонницу ногой. Организаторы, видимо, решили помирить молодых людей роскошным заселением.При этом, не помирившись, Арай и Александра не смогли бы войти в виллу, потому что находиться там могут только пары. Прежде стало известно, что Чобанян также изменил своей любимой, однако Шева всё-таки решила его простить.Зрители, в свою очередь, заметили, что после перемирия Арай и Александра стали смотреться идеальной парой, когда начали проживать в вилле. Фолловеры уверены, что условия в этом жилище настолько хорошие, что возлюбленные теперь будут всячески показывать организаторам, что их не разлучат никакие конфликты.