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Арай Чобанян и Александра Шева помирились, чтобы жить в роскошной вилле
В стенах новой виллы, построенной на Сейшельских островах для участников "Дома-2", впервые проживает пара, туда заселили Арая Чобаняна и Александру Шеву, которые не так давно разодрались на пляже.

На днях Чобанян и Шева устроили разборки. Александра приревновала парня, который показывал какой-то девушке борцовские приёмы в воде. Импульсивной брюнетке не понравилось, что он позвал купаться не её, а другую участницу реалити-шоу. Шева даже пнула своего возлюбленного и его поклонницу ногой. Организаторы, видимо, решили помирить молодых людей роскошным заселением.

Арай Чобанян и Александра Шева помирились, чтобы жить в роскошной вилле

При этом, не помирившись, Арай и Александра не смогли бы войти в виллу, потому что находиться там могут только пары. Прежде стало известно, что Чобанян также изменил своей любимой, однако Шева всё-таки решила его простить.

Зрители, в свою очередь, заметили, что после перемирия Арай и Александра стали смотреться идеальной парой, когда начали проживать в вилле. Фолловеры уверены, что условия в этом жилище настолько хорошие, что возлюбленные теперь будут всячески показывать организаторам, что их не разлучат никакие конфликты.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 09:53
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