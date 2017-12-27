Ольга Бузова удивила фанатов, перекрасив волосы в синий цвет
Телеведущая и певица Ольга Бузова перекрасила волосы в синий цвет, признавшись, что сделала это от одиночества.
Подписчики были удивлены, когда в микроблоге звезды реалити-шоу "Дом-2" появилась фото, на котором она красуется с новым цветом волос. Естественно, что выходка Ольги вызвала массу вопросов.
Вместе с тем 31-летняя знаменитость прорекламировала салон красоты своей знакомой Татьяны, в котором как раз и покрасила волосы.
Год назад, расставшись с футболистом Дмитрием Тарасовым, с которым прожила в браке 4 года и которого безумно любила, Бузова искала пути заглушить боль и обиду. Так, она, например, начала музыкальную карьеру, став весьма востребованной исполнительницей к этому времени. Кроме того, стала брюнеткой и отдала в макияже предпочтение тёмным тонам. Многие отмечают, что Ольга сильно испортилась внешне.
Подписчики были удивлены, когда в микроблоге звезды реалити-шоу "Дом-2" появилась фото, на котором она красуется с новым цветом волос. Естественно, что выходка Ольги вызвала массу вопросов.
"Немного похулиганили перед Новым годом. Why not? Из дома меня никто не выгонит, ведь я теперь сама по себе", - подписала снимок страдающая от одиночества Бузова.
Вместе с тем 31-летняя знаменитость прорекламировала салон красоты своей знакомой Татьяны, в котором как раз и покрасила волосы.
Год назад, расставшись с футболистом Дмитрием Тарасовым, с которым прожила в браке 4 года и которого безумно любила, Бузова искала пути заглушить боль и обиду. Так, она, например, начала музыкальную карьеру, став весьма востребованной исполнительницей к этому времени. Кроме того, стала брюнеткой и отдала в макияже предпочтение тёмным тонам. Многие отмечают, что Ольга сильно испортилась внешне.