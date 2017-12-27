Деньги от продажи дома в США Джигарханян уступил экс-жене Татьяне Власовой

Армен Джигарханян отказался от денег, вырученных от продажи дома в США. Соответствующие документы он передает своему пасынку Степану, которого попросил приехать за ними в Москву.Дом, о котором идет речь, был куплен Арменом Борисовичем в конце 1990-х в Далласе (штат Техас). Когда в 2015 году Армен Джигарханян и Татьяна Власова оформили развод, бывшая жена актера и режиссера рассчитывала на то, что ей отойдет трехкомнатная квартира в Москве и часть средств от продажи американской недвижимости. Однако надежды Татьяны Власовой оказались тогда тщетными.Как говорится, не прошло и два года, и жизненная ситуация поменялась. Новый брак корифея советского и российского кинематографа с Виталиной Цымбалюк-Романовской потерпел фиаско. На фоне всех этих пертурбаций Армен Борисович и принял решение оставить бывшей жене деньги, с которой, кстати, прожил пятьдесят лет.