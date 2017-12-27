Антон Силуанов заявил об исчерпании Резервного фонда к концу года

Антон Силуанов, глава Минфина России заявил, что Резервный фонд практически исчерпан полностью. По его словам, за год из фонда потрачено 1,51 трлн рублей на различные текущие нужды. Из другого фонда (ФНБ) - Национального благосостояния изъято 666 млрд руб., добавил министр. В результате, заявил высший государственный чиновник, общий дефицит бюджета составит 1,5 трлн рублей.Госдумой в начале года одобрила поправки к федбюджету на текущий год, по которому предполагалось использовать 1,2 млрд рублей. Экономисты говорят, что такое положение объясняется общей ситуацией с экономикой, которое усугубляется системным кризисом, о котором в начале года говорил глава "Сбербанка" Герман Греф.