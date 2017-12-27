Александра Гозиас не смогла вернуться на "Дом-2"

Как пишут СМИ, девушка не сумела договориться об условиях, которые подходили бы ей для пребывания на периметре. Новому руководству реалити-шоу не очень-то понравились большие запросы телезвезды. Впрочем, общий язык с ведущей Ксенией Бородиной Александра найти смогла, но этого оказалось мало для её возвращения на проект.Константин, в свою очередь, смог добиться места на "Дома-2" для себя, и теперь зрители гадают, захочет ли он отправиться туда без своей любимой пассии. К слову, сомнений в этом нет почти ни у кого, так как Иванов всегда мечтал о том, чтобы снова стать участником телепроекта.Ходят слухи, что возвращению Гозиас помешала ведущая Ольга Бузова. После своего ухода из "Дома-2" Гозиас не единожды говорила пакости о певице, и теперь, как предполагают фолловеры, прославленная брюнетка хочет отдать своей обидчице кармический долг.Гозиас никак не комментирует новость, что вернуться на "Дом-2" ей не удалось.