Ольга Бузова опозорилась перед подписчиками фотошопом ног

В новой публикации прославленная телеведущая и певица представила на суд подписчикам шикарное вечернее платье из своей коллекции (знаменитость является дизайнером одежды). Она грациозно сидит на ступеньках, умело позируя фотографу.Некоторые из фолловеров обратили внимание на ноги Бузовой, сделав однозначный вывод, что эта часть тела на снимке была отредактирована фотошопом. Интернет-пользователи объясняют, что в обычной жизни нижние конечности 31-летней знаменитости ничем не отличаются от ног среднестатистической женщины, коих миллионы ходят на улицах тысяч городов. На снимке же Ольга представлена в образе "Мисс Вселенной", не менее, с длиннющими и стройными ногами.