Дарья Пынзарь взволновала подписчиков видео, в котором, раздевшись до нижнего белья, обтирается снегом

Экс-участница знаменитой телестройки уже не первый раз обращает на себя внимание провоцирующими фото и видео, из-за чего в комментариях начинается баталия между сторонниками и ненавистниками. Так случилась и на этот раз, когда Дарья в Instagram выложила кадры принятия снежной ванны.Хейтеры поняли, что это отличный повод "простись бульдозером" по решившей показать голое тело Пынзарь, раскритиковав в пух и прах её фигуру, назвав ужасной. Но на защиту поспешили поклонники, которые вступились за молодую маму и любящую жену, заявив, что фигура у неё нормальная. Менее чем за сутки публикацию просмотрели почти 300 тысяч раз.