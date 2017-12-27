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Дарья Пынзарь взволновала подписчиков видео, в котором, раздевшись до нижнего белья, обтирается снегом
Дарья Пынзарь, известная по участию в скандальном телешоу "Дом-2", подразнила народ небольшим видео, в котором в одном купальнике бегает по улице и обтирается снегом.

Экс-участница знаменитой телестройки уже не первый раз обращает на себя внимание провоцирующими фото и видео, из-за чего в комментариях начинается баталия между сторонниками и ненавистниками. Так случилась и на этот раз, когда Дарья в Instagram выложила кадры принятия снежной ванны.

Дарья Пынзарь взволновала подписчиков видео, в котором, раздевшись до нижнего белья, обтирается снегом

Хейтеры поняли, что это отличный повод "простись бульдозером" по решившей показать голое тело Пынзарь, раскритиковав в пух и прах её фигуру, назвав ужасной. Но на защиту поспешили поклонники, которые вступились за молодую маму и любящую жену, заявив, что фигура у неё нормальная. Менее чем за сутки публикацию просмотрели почти 300 тысяч раз.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:43
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