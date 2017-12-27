Катя Жужа объявила о своём намерении покинуть "Дом-2"

«Эта работа отнимала у меня много времени из-за поездок на Сейшелы. У меня есть дочка, появился серьезный мужчина. Неделю назад он сказал: «Все, хватит! Налеталась! Проводи время с семьей, а не на работе». Любая женщина меня поймет – я выбрала любовь», – объяснила телеведущая в блоге.

По словам Жужи, решиться на такой шаг её вынудил любимый мужчина, не желающий больше наблюдать за тем, как возлюбленная летает на Сейшельские острова.Впрочем, зрители не торопятся верить каждому слову телезвезды, не сомневаясь, что на самом деле девушку просто отправили за ворота организаторы, которым более она не нужна.Кроме того, Жужа отметила, что не собирается сидеть без дела. На ТВ популярная брюнетка будет вести другие проекты, однако деталями своих планов пока делиться не хочет.При этом имя своего жениха, заставившего Катю покинуть реалити-шоу, пока никто не знает. Не так давно девушка встречалась с 23-летним гонщиком, но роман со спортсменом продлился недолго.Ранее стало известно, что "Дом-2" готовится оставить и Юлия Ефременкова.