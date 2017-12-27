Интернет-пользователи считают, что родня Курбана Омарова отказалась от общения с ним
Интернет-пользователи, внимательно следящие за жизнью популярной семейной пары Бородина-Омаров, считают, что родственники Курбана не хотят общаться с ним.
К такому выводу фолловеры пришли, просмотрев кучу фото и видео с празднования дня рождения совместной дочери Омарова и Бородиной Теоны. Для девочки устроили красочное представление с профессиональными аниматорами, разных размеров и цветов шарами и цветами. Но не было ни одного из дагестанских родственников Курбана.
Подписчики решили, что родня Курбана просто отказалась приезжать из-за того, что не одобряют его выбор супруги в лице Ксении Бородиной, которая не выполняет своих обязанностей по дому, вместо этого "светится" на экранах телевизоров.
К такому выводу фолловеры пришли, просмотрев кучу фото и видео с празднования дня рождения совместной дочери Омарова и Бородиной Теоны. Для девочки устроили красочное представление с профессиональными аниматорами, разных размеров и цветов шарами и цветами. Но не было ни одного из дагестанских родственников Курбана.
Подписчики решили, что родня Курбана просто отказалась приезжать из-за того, что не одобряют его выбор супруги в лице Ксении Бородиной, которая не выполняет своих обязанностей по дому, вместо этого "светится" на экранах телевизоров.