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Интернет-пользователи считают, что родня Курбана Омарова отказалась от общения с ним
Интернет-пользователи, внимательно следящие за жизнью популярной семейной пары Бородина-Омаров, считают, что родственники Курбана не хотят общаться с ним.

К такому выводу фолловеры пришли, просмотрев кучу фото и видео с празднования дня рождения совместной дочери Омарова и Бородиной Теоны. Для девочки устроили красочное представление с профессиональными аниматорами, разных размеров и цветов шарами и цветами. Но не было ни одного из дагестанских родственников Курбана.

Интернет-пользователи считают, что родня Курбана Омарова отказалась от общения с ним

Подписчики решили, что родня Курбана просто отказалась приезжать из-за того, что не одобряют его выбор супруги в лице Ксении Бородиной, которая не выполняет своих обязанностей по дому, вместо этого "светится" на экранах телевизоров.
dzen / Культура / ШоуБиз
Добавил: Дмитрий Сегодня, 08:25
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