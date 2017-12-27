Компания Roewe официально представила электрический кроссовер Marvel X

Ранее в сеть была опубликована информация о том, что китайский Roewe автоконцерн намерен представить новый автомобиль Marvel X, размеры которого практически полностью совпадают с Porsche Macan, из-за этого «китайца» многие называют «клоном».Однако в остальном автомобили сходства не имеют. В частности, китайская новинка комплектуется двумя электрическими моторами – один из них на передней оси, его мощность составляет 115 лошадиных сил, а другой на задней, он генерирует 70 «лошадей». Отмечается, что максимальная скорость кроссовера Roewe Marvel X составляет 180 км/час.Как уже сообщалось, в основе новинки лежит концепт Roewe Vision-E, однако серийная версия кроссовера Roewe Marvel X некоторыми деталями отличается от концептуальной модели.