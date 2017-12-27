Мелания Трамп требует спилить самое старое дерево перед Белым домом

Первая леди, обсудив ситуацию с окружением и прочитав отчет Национального американского дендрария, вынесла свой вердикт: дерево нужно убрать. Причина проста: эксперты доказали, что жизнь магнолии целиком держится на искусственной поддержке. И если бы не "суррогатное шефство" - магнолия погибла бы уже давно.Удостоверившись, что для сохранения старого дерева сделали все, что могли и переживая за безопасность людей, которые частенько и дремают под этой самой магнолией, Трамп приняла решение от дерева избавиться.Побег магнолии со своей фермы высадили перед резиденцией президентов, когда Эндрю Джексона избрали президентом Америки. Тогда его жена скончалась спустя несколько дней после успешных выборов. А в свое время (1928-1998 гг.) магнолия украшала купюру в 20 долларов.