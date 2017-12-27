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Браузер Opera добавит новую функцию, которая защитит пользователей от майнеров
Если процессор вашего компьютера работает на всю мощность, а батарея внезапно начала быстро садиться - скорее всего вы "подцепили" вирус, который за ваш счет майнит криптовалюты. Чтобы избежать подобных случаев, разработчики браузера Opera добавят новую функцию для защиты от вирусов-майнеров.

Новая функция NoCoin, как сообщают разработчики, станет доступной уже в новой версии браузера. Создатели обещают, что она займется блокировкой всей подозрительной рекламы и таким образом сможет защитить пользователей Opera от кода вредоносных программ.

Браузер Opera добавит новую функцию, которая защитит пользователей от майнеров


При работающем NoCoin все майнинговые скрипты на различных страницах сайтов заблокируются - похожим образом работает технология блокировки обычной рекламы. Функция будет внедрена в версию браузера, которая станет доступной в январе следующего года. Найти ее можно будет легко в настройках программы, где сейчас располагаются опции по блокировке рекламы.
Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 10:30
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