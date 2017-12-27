Браузер Opera добавит новую функцию, которая защитит пользователей от майнеров
Если процессор вашего компьютера работает на всю мощность, а батарея внезапно начала быстро садиться - скорее всего вы "подцепили" вирус, который за ваш счет майнит криптовалюты. Чтобы избежать подобных случаев, разработчики браузера Opera добавят новую функцию для защиты от вирусов-майнеров.
Новая функция NoCoin, как сообщают разработчики, станет доступной уже в новой версии браузера. Создатели обещают, что она займется блокировкой всей подозрительной рекламы и таким образом сможет защитить пользователей Opera от кода вредоносных программ.
При работающем NoCoin все майнинговые скрипты на различных страницах сайтов заблокируются - похожим образом работает технология блокировки обычной рекламы. Функция будет внедрена в версию браузера, которая станет доступной в январе следующего года. Найти ее можно будет легко в настройках программы, где сейчас располагаются опции по блокировке рекламы.
Новая функция NoCoin, как сообщают разработчики, станет доступной уже в новой версии браузера. Создатели обещают, что она займется блокировкой всей подозрительной рекламы и таким образом сможет защитить пользователей Opera от кода вредоносных программ.
При работающем NoCoin все майнинговые скрипты на различных страницах сайтов заблокируются - похожим образом работает технология блокировки обычной рекламы. Функция будет внедрена в версию браузера, которая станет доступной в январе следующего года. Найти ее можно будет легко в настройках программы, где сейчас располагаются опции по блокировке рекламы.
Технологии
Добавил: Joanne Сегодня, 10:30