NASA опубликовало видео на основе данных погибшей Cassini в музыкальном сопровождении "Щелкунчика" Чайковского
Балетная музыка Чайковского «Щелкунчик» («Nutcracker Suite») определенно вдохновила многих, даже NASA, которое выпустило видео, состоящее из более чем 60 фотографий, сделанных легендарным космическим аппаратом Cassini во время его 13-летней миссии к Сатурну. Необычный видеоряд показывает планету, исполняющую «балет», установленную на знаменитой русской балетной музыке.
Клип под названием «Сатурн-лунный балет» (“Saturn - Moon Ballet”) размещен на официальном сайте NASA в Twitter. Он делится на пять актов, первый из которых называется «Луна» («Moon Jumble»), изображающий четыре луны Сатурна – Рею (Rhea), Януса (Janus), Мимаса (Mimas) и Пандору (Pandora). Второе название «Луны в движении» («Moons in Motion») показывает, как Прометей, Тетис и Пандора быстро движутся по кольцам Сатурна. Третий акт «Маскировка перед Реей» (“Before a Veiled Rhea”) показывает самую маленькую луну в Солнечной системе Мимас, проходящую перед второй по величине Лукой Сатурна - Реей. Янус - единственная луна, видимая в четвертом акте, соответственно называемая «Кольцевые тени Януса» (“Ring Shadows on Janus”), поскольку кольца планеты отбрасывают тени на меньшие луны. Заключительный акт «Ловля большой сестры» (“Catching Big Sister”) показывает, как Янус и Рея скользят в одном направлении.
Видеоролик на официальном сайте NASA подписан следующим образом: «Этот спин на музыку Чайковского «Щелкунчик» включает луны Сатурна! Устройтесь поудобнее и понаблюдайте, как они величественно танцуют вокруг кольцевой планеты: https://youtu.be/hkJo9yb1byk Клипы - это сборник ~ 61 фото, снятых @CassiniSaturn, который закончил свою миссию 15 сентября».
Клип под названием «Сатурн-лунный балет» (“Saturn - Moon Ballet”) размещен на официальном сайте NASA в Twitter. Он делится на пять актов, первый из которых называется «Луна» («Moon Jumble»), изображающий четыре луны Сатурна – Рею (Rhea), Януса (Janus), Мимаса (Mimas) и Пандору (Pandora). Второе название «Луны в движении» («Moons in Motion») показывает, как Прометей, Тетис и Пандора быстро движутся по кольцам Сатурна. Третий акт «Маскировка перед Реей» (“Before a Veiled Rhea”) показывает самую маленькую луну в Солнечной системе Мимас, проходящую перед второй по величине Лукой Сатурна - Реей. Янус - единственная луна, видимая в четвертом акте, соответственно называемая «Кольцевые тени Януса» (“Ring Shadows on Janus”), поскольку кольца планеты отбрасывают тени на меньшие луны. Заключительный акт «Ловля большой сестры» (“Catching Big Sister”) показывает, как Янус и Рея скользят в одном направлении.
Видеоролик на официальном сайте NASA подписан следующим образом: «Этот спин на музыку Чайковского «Щелкунчик» включает луны Сатурна! Устройтесь поудобнее и понаблюдайте, как они величественно танцуют вокруг кольцевой планеты: https://youtu.be/hkJo9yb1byk Клипы - это сборник ~ 61 фото, снятых @CassiniSaturn, который закончил свою миссию 15 сентября».
dzen / Технологии / Наука
Добавил: Мартынюк Сегодня, 00:35