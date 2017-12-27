NASA опубликовало видео на основе данных погибшей Cassini в музыкальном сопровождении "Щелкунчика" Чайковского

Клип под названием «Сатурн-лунный балет» (“Saturn - Moon Ballet”) размещен на официальном сайте NASA в Twitter. Он делится на пять актов, первый из которых называется «Луна» («Moon Jumble»), изображающий четыре луны Сатурна – Рею (Rhea), Януса (Janus), Мимаса (Mimas) и Пандору (Pandora). Второе название «Луны в движении» («Moons in Motion») показывает, как Прометей, Тетис и Пандора быстро движутся по кольцам Сатурна. Третий акт «Маскировка перед Реей» (“Before a Veiled Rhea”) показывает самую маленькую луну в Солнечной системе Мимас, проходящую перед второй по величине Лукой Сатурна - Реей. Янус - единственная луна, видимая в четвертом акте, соответственно называемая «Кольцевые тени Януса» (“Ring Shadows on Janus”), поскольку кольца планеты отбрасывают тени на меньшие луны. Заключительный акт «Ловля большой сестры» (“Catching Big Sister”) показывает, как Янус и Рея скользят в одном направлении.Видеоролик на официальном сайте NASA подписан следующим образом: «Этот спин на музыку Чайковского «Щелкунчик» включает луны Сатурна! Устройтесь поудобнее и понаблюдайте, как они величественно танцуют вокруг кольцевой планеты: https://youtu.be/hkJo9yb1byk Клипы - это сборник ~ 61 фото, снятых @CassiniSaturn, который закончил свою миссию 15 сентября».