Гигантская белая акула с любопытством преследовала туристическую лодку в Южной Каролине

Чип Миколав, владелец и оператор Outcast Fishing на острове Хилтон Хед в Южной Каролине, был на рыбацкой экспедиции вдоль побережья с группой клиентов, когда понял, что любопытная акула преследует свою лодку. Мколав, который описал акулу как «настоящую робкую», отметил, что весь эпизод преследования длился примерно 45 минут, прежде чем страшная рыба покинула этот район.Хотя рыбак делал неоднократные попытки зацепить и пометить акулу, она в конечном счете осталась слишком далеко от него, чтобы выполнить задачу.Что касается клиентов на лодке, они были в восторге от подобного зрелища.По словам МИколав, в это время года акулы обычно ищут туши мертвых китов, чтобы полакомиться, и скорей всего, преследовавшая лодку акула заблудилась и на время потеряла ориентиры.