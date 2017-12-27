Сеул заявляет, что Северная Корея может провести переговоры с США в 2018 году

В заявлении Сеул написал, что «Северная Корея может продолжать продвигать свои ядерные и ракетные возможности во время поиска выхода извне. В поисках признания своего статуса де-факто обладающего ядерным состоянием государства, [Северная Корея] изучит возможность переговоров с США».В Министерстве добавили, что Пхеньян также, по всей вероятности, будет заниматься переговорами с Южной Кореей в попытке восстановить отношения между двумя странами.Со времени испытания Северной Кореи баллистической ракеты и американского развертывания ударной группы на Корейском полуострове в апреле Северная Корея стала эпицентром ракетного кризиса. Американские лидеры открыто обсудили возможность военных действий против Севера, если они не прекратят ракетные испытания и не демонтируют свою ядерную программу. Однако правительство Северной Кореи не прислушалось к предложению госсекретаря США Рекса Тиллерсона, сесть за стол переговоров, заявив, что никаких переговоров не будет, пока их ракетная программа не даст им возможность ударить в любую точку США.Три четверти всей внешней торговли Северная Корея ведет со своим соседом и покровителем Китаем. Однако участие Китая в международных санкциях сократило экспорт Северной Кореи в Китай на 31,7% в 2017 году, а поставки главного рычага экономики нефти и газа практически прекратились вовсе. Военное давление также находится на рекордно высоком уровне, с частыми военными учениями Южной Кореи, США и других участников вокруг Корейского полуострова.20 декабря, как сообщается, Пхеньян сообщил генеральному секретарю ООН по политическим вопросам Джеффри Фельтману, что «слишком рано» садится за стол переговоров с США, однако, возможно, это произойдет в следующем году.