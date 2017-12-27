Употребление raw-печенья может нанести вред здоровью

Ученые выяснили, что мука может содержать штаммы бактерий E. coli, которые приводят к заболеваниям. Мука не является особенно распространенным источником пищевых расстройств, но популярный ингредиент для выпечки и сладостей был замешан в двух вспышках кишечной палочки в Соединенных Штатах и Канаде за последние два года.Вспышка в США поразила 63 человека в период с декабря 2015 года по сентябрь 2016 года. Ученые описали свою работу в прошлом месяце в журнале New England Journal of Medicine.Ученые из Управления по контролю за продуктами и лекарственными препаратами США выявили в муке штаммы бактерий E. coli, которые продуцируют опасный для здоровья токсин Shiga (SHE-guh), употребление которого может спровоцировать летальный исход.Названные бактерии могут выживать в сухой среде на протяжении месяцев, но «активируются» при первом же контакте с влагой, утверждает Сэмюэл Кроу, эпидемиолог из Центра по контролю и профилактике заболеваний в Атланте, штат Джорджия.Ученые считают, что термическая обработка избавляет муку от E. coli и других патогенов, поэтому советуют употреблять только испеченные лакомства, особенно детям.