Uber продает свой автолизинг стартапу Fair.com

В отчете говорится, что Fair.com, предлагающий альтернативные арендные договоры, согласно которым возможно «придерживать» автомобиль столько, сколько водителю угодно, приобретает Xchange Leasing за неизвестную пока сумму. Однако Убер не продает лизинг прямо сейчас, компания примет участие в ярмарке и предложит доступ к веб-сайту Fair через приложение Uber. Ярмарка предоставит взамен примерно 150 рабочих мест.Данное решение не является неожиданным, ведь один из представителей Uber еще в сентябре сообщил The Verge: «Мы решили прекратить работу с Xchange Leasing и перейти к менее капиталоемкому подходу». Убер недооценил средний убыток за автомобиль, первоначально оценив его в сумму до 500 долларов за авто, но на деле число близится к показателю в 9 000 долларов. Убер приобрел менее 40 000 автомобилей для Xchange Leasing. Стоимость этих транспортных средств, по данным Wall Street Journal, составляла около 400 миллионов долларов.