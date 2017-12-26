АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Проклятие казанского озера Кабан и дома Дюрингера в Иваново
EUR 69.09 USD 58.20
Курс валют на 26.12.2017

Анфиса Чехова рассказала, что знает о холоде все, потому что у нее не было ни одного проекта в теплых странах
Анфиса Чехова в Instagram поделилась фотографией, где находится в очередной холодной локации для съемок и рассказала, что она теплолюбивый человек, но знает о холоде все.
Анфиса Чехова рассказала, что знает о холоде все, потому что у нее не было ни одного проекта в теплых странах


Телезвезда Анфиса Чехова в своем аккаунте Instagram опубликовала снимок, на котором в теплой одежде находится в заснеженной локации для очередных съемок.

Под фото она интересуется у фолловеров, что они знают про холод на работе, когда по несколько часов стоишь, не сдвигаясь с одного места и в итоге не чувствуешь собственных ног.

Чехова написала, что знает о холоде все. Ведь в ее жизни не было ни одного проекта, который снимали в теплых странах. Даже когда съемки проводили в Грузии, в тех краях был аномальный для них холод.

Анфиса попросила высказать в комментариях мнение подписчиков, почему такому теплолюбивому человеку, как она, всегда достаются такие холодные рабочие локации.

Поклонники Чеховой сразу же откликнулись и выдвинули массу предположений – для того, чтобы дольше сохранялась молодость и красота, чтобы ценнее было тепло солнца и сердец, чтобы Анфиса полюбила холод и чаще всего ей пишут, что она настолько теплый человек, что способна согреть все вокруг.
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Марина Полянская Сегодня, 23:07
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
Поклонники Виктории Дайнеко были смущены ее
Анфиса Чехова рассказала, что знает о холоде
Ученые Сиднейского университета работают над
Певчие птицы способны обучаться пению у приемных
Анна Седокова почувствовала себя бабушкой из-за
Спустя 60 лет дружбы два гавайца узнали о том,
Просмотреть все новости