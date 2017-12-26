Анфиса Чехова рассказала, что знает о холоде все, потому что у нее не было ни одного проекта в теплых странах

Анфиса Чехова в Instagram поделилась фотографией, где находится в очередной холодной локации для съемок и рассказала, что она теплолюбивый человек, но знает о холоде все.Телезвезда Анфиса Чехова в своем аккаунте Instagram опубликовала снимок, на котором в теплой одежде находится в заснеженной локации для очередных съемок.Под фото она интересуется у фолловеров, что они знают про холод на работе, когда по несколько часов стоишь, не сдвигаясь с одного места и в итоге не чувствуешь собственных ног.Чехова написала, что знает о холоде все. Ведь в ее жизни не было ни одного проекта, который снимали в теплых странах. Даже когда съемки проводили в Грузии, в тех краях был аномальный для них холод.Анфиса попросила высказать в комментариях мнение подписчиков, почему такому теплолюбивому человеку, как она, всегда достаются такие холодные рабочие локации.Поклонники Чеховой сразу же откликнулись и выдвинули массу предположений – для того, чтобы дольше сохранялась молодость и красота, чтобы ценнее было тепло солнца и сердец, чтобы Анфиса полюбила холод и чаще всего ей пишут, что она настолько теплый человек, что способна согреть все вокруг.