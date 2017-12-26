Ученые обнародовали новые теории поиска жизни на Марсе

«Мы должны признать, что вся наша точка зрения на то, как жизнь эволюционировала и как сохраняются доказательства жизни, окрашивается тем фактом, что мы живем на планете, где эволюционировал фотосинтез. Даже если на Марсе эволюционировал фотосинтез, остаются вопросы о том, насколько успешной была бы поверхностная жизнь, и могли ли быть обнаружены доказательства этой жизни в осадочной записи», - сказал Джозеф Михалски, доцент кафедры наук о Земле в Университете Гонконга.Жизнь впервые закрепилась на Земле примерно 4 миллиарда лет назад, но активизировалась она около 1,5 миллиарда лет спустя, после того, как цианобактерии развили кислородсодержащий фотосинтез. Древний Марс был относительно теплым и влажным - гораздо теплее и влажнее, чем сегодня. Но уже 4 миллиарда лет назад он остыл настолько, что его магнитное динамо закрылось, и Красная планета потеряла глобальное магнитное поле. Это магнитное поле служило для защиты атмосферы Марса от солнечного ветра, потока заряженных частиц, вытекающих из Солнца. Его потеря привела к зачистке этой некогда толстой атмосферы и превращению планеты в холодную пустыню, которой она является сегодня, - процесс, который был в значительной степени завершен приблизительно 3.7 миллиардами лет назад.Таким образом, считают ученые, для возникновения жизни на Марсе фотосинтез на планете должен был эволюционировать, по крайней мере, на 1 миллиард лет раньше, чем на Земле.