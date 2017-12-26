Ведущими телеканалами России планируется общая онлайн-платформа для трансляций

Данные плееры уже используются телеканалами для трансляции телеэфира, вещание ведется как в составе собственных сайтов, так и с использованием внешних ресурсов. Это только первый этап, в дальнейшем каналам необходимо определиться с местом для единой онлайн - площадки. Здесь будет основан сбор контента по большинству федеральных каналов.Основой единой платформы взята сборка действующего плейера Первого канала, которому предстоит существенная модернизация, с привлечением специалистов всех участвующих каналов, рассказано одним из собеседников для издания.