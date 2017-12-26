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Ведущими телеканалами России планируется общая онлайн-платформа для трансляций
Российскими телеканалами запускается в начале 2018 года разработка единого плейера для проведения интернет - трансляций. Договоренность есть между ВГТРК, Первым каналом, «СТС Медиа» и «Национальной медиа Группа» (НМГ) о переходе на единую техническую платформу, определенную общим онлайн – плейером. Информация поступила «Ведомостям» от сотрудников двух каналов.

Данные плееры уже используются телеканалами для трансляции телеэфира, вещание ведется как в составе собственных сайтов, так и с использованием внешних ресурсов. Это только первый этап, в дальнейшем каналам необходимо определиться с местом для единой онлайн - площадки. Здесь будет основан сбор контента по большинству федеральных каналов.
Ведущими телеканалами России планируется общая онлайн-платформа для трансляций


Основой единой платформы взята сборка действующего плейера Первого канала, которому предстоит существенная модернизация, с привлечением специалистов всех участвующих каналов, рассказано одним из собеседников для издания.
Технологии
Добавил: Дмитрий Д Вчера, 23:55
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