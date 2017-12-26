Спустя 60 лет дружбы два гавайца узнали о том, что являются родными братьями

Дружба между Робинсоном и Макфарланом, начавшись в шестом классе школы, длилась практически 60 лет. У мужчин к этим годам не осталось родственников. Так, Алан Робинсон жил в приемной семье, поэтому о биологических родителях не знал ничего. У него был младший брат, но тот умер, когда Робинсону исполнилось 19 лет.Уолтер Макфарлан в свою очередь проживал с одинокой матерью. О родном отце он ничего не знал, да и мать никогда не говорила ему о том, что у него был брат.Робинсон долгое время пытался найти родственников, но все было безуспешно. Тогда он и решил воспользоваться сервисом Ancestry.com. Мужчина отправил образцы ДНК, а когда их проверили и сличили с базой данных, оказалось, что в ней содержалась информаций о пользователе с X-хромосомой, как у Робинсона. Это совпадение говорило о том, что у Алана и предполагаемого родственника была одна мать.Впоследствии выяснилось, что загадочным родственником оказался его друг Уолтер Макфарлан.