Алена Свиридова развеяла слухи о тайной свадьбе

Известная российская певица Алена Свиридова развеяла всяческие слухи о тайной свадьбе. Артистка заявила, что вот уже семь лет ее партнером является Давид Варданян, бизнесмен из Армении, который старше звезды на 14 лет. Однако такая разница Свиридову вовсе не смущает.Напротив, возраст, как призналась сама певица, дает некоторые преимущества, позволяющие сохранить спокойствие, не теряя времени и нервы на пустяки, имевшие важность для нее в более молодые годы. Также знаменитость отметила, что в ближайшее время она не намерена связывать себя брачными узами. Она также добавила, что ее возлюбленный также, как и она сама, имеет свой взгляд на их отношения.Алена Свиридова призналась, что мечтает о собственных внуках. Она даже приготовила им много всяких украшений на тот случай, если один из сыновей одарит ее внучкой. Стоит напомнить, что старшему сыну певицы исполнилось 34 года.