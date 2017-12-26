Анфиса Чехова призналась, что никогда не верила в Деда Мороза

Ведущая Анфиса Чехова опубликовала в своем Instagram очаровательный снимок, на котором она изображена с большим блестящим новогодним шариком в руках на фоне нарядной елки. На Чеховой надето золотистое платье, выгодно подчеркивающее ее прекрасные формы.Однако пост, который опубликовала ведущая, не столь праздничный. Под снимок Чехова призналась, что никогда не верила в существование Деда Мороза, так как мать без всяких сантиментов рассказала, что сказочного дедушки не существует, а подарки маленькая Анфиса получает от родителей. По словам знаменитости, она поделилась информацией с подружками, которые, узнав правду, рыдали навзрыд, тогда как сама ведущая спокойно восприняла откровения матери.Признание Анфисы Чеховой за три часа набрало более 18 тысяч «лайков», но подписчиков, похоже, больше волновал внешний вид знаменитости, чем ее детские рассказы, так как они засыпали ведущую комплиментами и пожелали ей любви и счастья в Новом Году.