Британцы представили общественности самый маленький телефон во всем мире

Ширина дисплея телефона не более 1,25 см, а высота и толщина мобильного устройства будут иметь такие параметры: 4,76 и 1,2 см соответственно. Масса крошечной модели составит всего 13 граммов. Данные об этом поступили от портала Gadgets to use.Оперативная и накопительная память Zanco Tiny T1 составит по 32 гигабайта каждая. По словам специалистов, гаджет будет работать без подзарядки в режиме ожидания в течение трех дней. Однако поддерживать работу маленькое устройство сможет лишь в сети 2G.Производство Zanco Tiny в массовом порядке пока не началось. Предполагаемая стоимость крошечного телефона составит примерно 30 фунтов стерлингов.