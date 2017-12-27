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Британцы представили общественности самый маленький телефон во всем мире
Британцы представили общественности самый маленький телефон во всем мире. Компании Zanco и Clubit New Media, Ltd. нацелены выпустить мобильный телефон, размер которого не более величины пальца руки. Новому гаджету уже дали название Zanco Tiny T1.

Британцы представили общественности самый маленький телефон во всем мире


Ширина дисплея телефона не более 1,25 см, а высота и толщина мобильного устройства будут иметь такие параметры: 4,76 и 1,2 см соответственно. Масса крошечной модели составит всего 13 граммов. Данные об этом поступили от портала Gadgets to use.

Оперативная и накопительная память Zanco Tiny T1 составит по 32 гигабайта каждая. По словам специалистов, гаджет будет работать без подзарядки в режиме ожидания в течение трех дней. Однако поддерживать работу маленькое устройство сможет лишь в сети 2G.

Производство Zanco Tiny в массовом порядке пока не началось. Предполагаемая стоимость крошечного телефона составит примерно 30 фунтов стерлингов.
Технологии
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 10:15
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