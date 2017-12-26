В Барнауле спор о творчестве Толкиена закончился нападением с топором
На барнаульца завели уголовное дело после нападения на человека с топором. Сам конфликт разгорелся во время спора о творчестве британского писателя Дж. Р. Р. Толкиена. Теперь жителю Барнаула грозит суд и лишение свободы.
Инцидент произошел в сентябре нынешнего года. Обвиняемый повстречал молодых людей. Они быстро познакомились, и компания решила пригласить мужчину в гараж для совместного распития спиртного.
Во время застолья между молодыми людьми разгорелся спор. Один из спорщиков утверждал, что герои Толкиена неправильно пользовались древним оружием (боевыми топорами).
Когда гость не нашел поддержки в компании новых знакомых, он стал вести себя агрессивно и буйно. Из-за этого барнаульца выставили из гаража на улицу.
Однако на этом конфликт не был исчерпан. Мужчина пошел домой, а вернулся уже со своим топором и сразу напал на первого попавшегося собутыльника. Обвиняемый успел нанести топором несколько ударов, а увидев выступившую кровь, убежал домой.
Мужчина не пытался скрыться, позднее он был задержан у себя дома отрядом милиции.
Инцидент произошел в сентябре нынешнего года. Обвиняемый повстречал молодых людей. Они быстро познакомились, и компания решила пригласить мужчину в гараж для совместного распития спиртного.
Во время застолья между молодыми людьми разгорелся спор. Один из спорщиков утверждал, что герои Толкиена неправильно пользовались древним оружием (боевыми топорами).
Когда гость не нашел поддержки в компании новых знакомых, он стал вести себя агрессивно и буйно. Из-за этого барнаульца выставили из гаража на улицу.
Однако на этом конфликт не был исчерпан. Мужчина пошел домой, а вернулся уже со своим топором и сразу напал на первого попавшегося собутыльника. Обвиняемый успел нанести топором несколько ударов, а увидев выступившую кровь, убежал домой.
Мужчина не пытался скрыться, позднее он был задержан у себя дома отрядом милиции.
Происшествия
Добавил: Tatiana Сегодня, 22:45