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В Барнауле спор о творчестве Толкиена закончился нападением с топором
На барнаульца завели уголовное дело после нападения на человека с топором. Сам конфликт разгорелся во время спора о творчестве британского писателя Дж. Р. Р. Толкиена. Теперь жителю Барнаула грозит суд и лишение свободы.

Инцидент произошел в сентябре нынешнего года. Обвиняемый повстречал молодых людей. Они быстро познакомились, и компания решила пригласить мужчину в гараж для совместного распития спиртного.

В Барнауле спор о творчестве Толкиена закончился нападением с топором


Во время застолья между молодыми людьми разгорелся спор. Один из спорщиков утверждал, что герои Толкиена неправильно пользовались древним оружием (боевыми топорами).

Когда гость не нашел поддержки в компании новых знакомых, он стал вести себя агрессивно и буйно. Из-за этого барнаульца выставили из гаража на улицу.

Однако на этом конфликт не был исчерпан. Мужчина пошел домой, а вернулся уже со своим топором и сразу напал на первого попавшегося собутыльника. Обвиняемый успел нанести топором несколько ударов, а увидев выступившую кровь, убежал домой.

Мужчина не пытался скрыться, позднее он был задержан у себя дома отрядом милиции.
Происшествия
Добавил: Tatiana Сегодня, 22:45
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