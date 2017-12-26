В Барнауле спор о творчестве Толкиена закончился нападением с топором

Инцидент произошел в сентябре нынешнего года. Обвиняемый повстречал молодых людей. Они быстро познакомились, и компания решила пригласить мужчину в гараж для совместного распития спиртного.Во время застолья между молодыми людьми разгорелся спор. Один из спорщиков утверждал, что герои Толкиена неправильно пользовались древним оружием (боевыми топорами).Когда гость не нашел поддержки в компании новых знакомых, он стал вести себя агрессивно и буйно. Из-за этого барнаульца выставили из гаража на улицу.Однако на этом конфликт не был исчерпан. Мужчина пошел домой, а вернулся уже со своим топором и сразу напал на первого попавшегося собутыльника. Обвиняемый успел нанести топором несколько ударов, а увидев выступившую кровь, убежал домой.Мужчина не пытался скрыться, позднее он был задержан у себя дома отрядом милиции.