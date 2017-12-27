Появилась возможность скачать джейлбрейк iOS 11.1.2/iOS 11 LiberiOS
Эксперты сообщают, что для пользователей iOS 11.1.2/iOS 11 LiberiOS уже появилась возможность скачать джейлбрейк, который подойдет для iPhone X, iPhone 8 и других 64-разрядных девайсов. Стоит отметить, что это первая официальная версия программы для системы iOS 11.
Отмечается, что разработчиком программы для версии iOS 11.1.2 выступил сотрудник компании Google Йен Бир. Далее эта версия джейлбрейка позволила разработчику Джонатану Левину создать свой программный код LiberiOS iOS 11 – iOS 11.1.2.
Сам Левин официально представил свое ПО, но вот также специалист отметил некоторые особенности его джейлбрейка. Так с помощью LiberiOS можно легко добраться до root и SSH, но вот Cydia и Substrate достать не очень просто.
Важно указать, что LiberiOS подходит только для 64-битных девайсов с программной базой iOS 11.0 - iOS 11.1.2. Таким образом, ее могут использовать владельцы iPhone 5s, SE, 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, iPhone X, iPad и gen iPod touch 6. Есть поддержка tvOS 11.0 – tvOS 11.1.2.
Отмечается, что разработчиком программы для версии iOS 11.1.2 выступил сотрудник компании Google Йен Бир. Далее эта версия джейлбрейка позволила разработчику Джонатану Левину создать свой программный код LiberiOS iOS 11 – iOS 11.1.2.
Сам Левин официально представил свое ПО, но вот также специалист отметил некоторые особенности его джейлбрейка. Так с помощью LiberiOS можно легко добраться до root и SSH, но вот Cydia и Substrate достать не очень просто.
Важно указать, что LiberiOS подходит только для 64-битных девайсов с программной базой iOS 11.0 - iOS 11.1.2. Таким образом, ее могут использовать владельцы iPhone 5s, SE, 6, 6s, 6 Plus, 6s Plus, 7, 7 Plus, 8, 8 Plus, iPhone X, iPad и gen iPod touch 6. Есть поддержка tvOS 11.0 – tvOS 11.1.2.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 10:00