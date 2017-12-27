Челябинцам предложили раздеться догола за бутерброд
Челябинцам предложили раздеться догола за обычный бутерброд.
Такую сомнительную рекламную кампанию провел один из местных ресторанов. Заведение предложило всем посетителям свой фирменный бутерброд. Для этого от клиентов требовалось только лишь соблюсти одно условие, явиться в ресторан абсолютно голыми.
Кроме сэндвича администрация заведения пообещала посетителям полный набор – бесплатный завтрак, обед и ужин для всей семьи.
Однако не забыли рестораторы и о скромных клиентах, не решившихся обнажится полностью. Для скромников в плавках и бикини ресторан обещал один бутерброд и стакан колы.
Такое сообщение менеджмент ресторана опубликовал на странице в соцсети. Сейчас это объявление исследуется на предмет соответствия законам Российской Федерации, итоги которого станут известны уже в январе.
Такую сомнительную рекламную кампанию провел один из местных ресторанов. Заведение предложило всем посетителям свой фирменный бутерброд. Для этого от клиентов требовалось только лишь соблюсти одно условие, явиться в ресторан абсолютно голыми.
Кроме сэндвича администрация заведения пообещала посетителям полный набор – бесплатный завтрак, обед и ужин для всей семьи.
Однако не забыли рестораторы и о скромных клиентах, не решившихся обнажится полностью. Для скромников в плавках и бикини ресторан обещал один бутерброд и стакан колы.
Такое сообщение менеджмент ресторана опубликовал на странице в соцсети. Сейчас это объявление исследуется на предмет соответствия законам Российской Федерации, итоги которого станут известны уже в январе.
Происшествия
Добавил: kostiantyn Сегодня, 09:00