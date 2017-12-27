Поклонники фильма «Один дома» смогут прожить один день из жизни Кевина

Plaza Hotel, нью-йоркский отель, тот самый, в котором состоялись съемки второй части «Один дома», обратился к гостям с предложением ощутить себя главным героем новогодней киноленты и прожить один день из его жизни. Данная акция запускается руководством отеля в честь юбилейной даты, 25-летия картины.Само собой, что Тима Карри в роли консьержа гости не увидят, а у Дональда Трампа и без того много дел, но все же сотрудники гостиницы обещают настоящее шоу.Необычная услуга будет доступна любому желающему всего за 895 долларов. Участникам акции предложат меню ресторана того года, памятные сувениры и возможность отведать порцию огромного мороженого в номере, по подобию Кевина Маккаллистера.Ну, а за отдельную плату можно будет полюбоваться окружающим видом на смотровой площадке небоскреба Empire State Building и проехаться на роскошном лимузине по маршруту некогда юного героя, сообщил Boston 25 News.