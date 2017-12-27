Поклонники фильма «Один дома» смогут прожить один день из жизни Кевина
К юбилею популярной новогодней картины отель Нью-Йорка намерен ввести услугу «Живи как Кевин». Теперь поклонники фильма «Один дома» будут иметь возможность прожить один день из жизни главного героя Кевина.
Plaza Hotel, нью-йоркский отель, тот самый, в котором состоялись съемки второй части «Один дома», обратился к гостям с предложением ощутить себя главным героем новогодней киноленты и прожить один день из его жизни. Данная акция запускается руководством отеля в честь юбилейной даты, 25-летия картины.
Само собой, что Тима Карри в роли консьержа гости не увидят, а у Дональда Трампа и без того много дел, но все же сотрудники гостиницы обещают настоящее шоу.
Необычная услуга будет доступна любому желающему всего за 895 долларов. Участникам акции предложат меню ресторана того года, памятные сувениры и возможность отведать порцию огромного мороженого в номере, по подобию Кевина Маккаллистера.
Ну, а за отдельную плату можно будет полюбоваться окружающим видом на смотровой площадке небоскреба Empire State Building и проехаться на роскошном лимузине по маршруту некогда юного героя, сообщил Boston 25 News.
Plaza Hotel, нью-йоркский отель, тот самый, в котором состоялись съемки второй части «Один дома», обратился к гостям с предложением ощутить себя главным героем новогодней киноленты и прожить один день из его жизни. Данная акция запускается руководством отеля в честь юбилейной даты, 25-летия картины.
Само собой, что Тима Карри в роли консьержа гости не увидят, а у Дональда Трампа и без того много дел, но все же сотрудники гостиницы обещают настоящее шоу.
Необычная услуга будет доступна любому желающему всего за 895 долларов. Участникам акции предложат меню ресторана того года, памятные сувениры и возможность отведать порцию огромного мороженого в номере, по подобию Кевина Маккаллистера.
Ну, а за отдельную плату можно будет полюбоваться окружающим видом на смотровой площадке небоскреба Empire State Building и проехаться на роскошном лимузине по маршруту некогда юного героя, сообщил Boston 25 News.
В мире
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 09:45