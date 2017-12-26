Над провинцией Хама силы оппозиции сбили сирийский самолет, пилот погиб
Издание SANA сообщило о сбитом самолете со стороны правительственных сил членами оппозиции Сирии. В издании сослались на информацию военных Сирии. Инцидент произошел над провинцией Хама.
Сообщается, что был сбит боевой L-39 «Альбатрос» вследствие ведения прицельного огня пулемета наземным способом. Судьба пилота оказалась трагической – он сумел катапультироваться и живым достигнуть поверхности, однако там его убили. Какая организация виновна в смерти сирийского пилота точно неизвестно.
По некоторым данным, его могло захватить как боевое подразделение Свободной сирийской армии (ССА), так и члены организации «Джебхат ан-Нусры» (Организация, запрещенная в РФ).
Сообщается, что был сбит боевой L-39 «Альбатрос» вследствие ведения прицельного огня пулемета наземным способом. Судьба пилота оказалась трагической – он сумел катапультироваться и живым достигнуть поверхности, однако там его убили. Какая организация виновна в смерти сирийского пилота точно неизвестно.
По некоторым данным, его могло захватить как боевое подразделение Свободной сирийской армии (ССА), так и члены организации «Джебхат ан-Нусры» (Организация, запрещенная в РФ).
Политика
Добавил: Ирина Мартынюк Сегодня, 21:16