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В Ростовской области отец запер подростка в сарае с крысами из-за своего развлечения с любовницей
В Ростовской области произошел инцидент, шокирующий жителей одного из сёл. Отец запер подростка в сарае с крысами из-за своего развлечения с любовницей, после чего мальчика срочно госпитализировали в клинику.

Мужчина заманил сына в это место хитростью, а дальше на 14-летнего ребенка набросились дикие грызуны. Он не хотел, чтобы тот увидел его любовную связь и сообщил своей матери, но когда после плотских утех открыл сарай, увидел окровавленное тело своего чада.

В Ростовской области отец запер подростка в сарае с крысами из-за своего развлечения с любовницей


Мальчика с тяжелыми ранениями привезли в реанимацию. Теперь процесс восстановления займет пару месяцев, а также ему нужна помощь психологов. Виновник события не желал признавать вину, однако его жена узнала правду, сообщив о происшествии сотрудникам органов. Сейчас отцу грозит тюремный срок после приговора суда.
Происшествия
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 08:30
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