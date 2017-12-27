В Ростовской области отец запер подростка в сарае с крысами из-за своего развлечения с любовницей

Мужчина заманил сына в это место хитростью, а дальше на 14-летнего ребенка набросились дикие грызуны. Он не хотел, чтобы тот увидел его любовную связь и сообщил своей матери, но когда после плотских утех открыл сарай, увидел окровавленное тело своего чада.Мальчика с тяжелыми ранениями привезли в реанимацию. Теперь процесс восстановления займет пару месяцев, а также ему нужна помощь психологов. Виновник события не желал признавать вину, однако его жена узнала правду, сообщив о происшествии сотрудникам органов. Сейчас отцу грозит тюремный срок после приговора суда.