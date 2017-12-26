Житель Германии выжил после попадания под колеса двух электропоездов
Житель Германии выжил после того, как оказался под колесами двух движущихся электропоездов. Как сообщила ежедневная газета Германии Sueddeutsche Zeitun, инцижент произошел под Мюнхеном в городе Дахау.
Из сообщения стало известно, что пострадавшим оказался 24-летний мужчина. В ходе происшествия он лишился ноги и обеих рук, а после пролежал на путях около 40 минут. Пострадавшего обнаружили рано утром во вторник, 26 декабря, двое ожидающих свой транспорт.
В момент прибытия сотрудников полиции и кареты скорой помощи мужчина был еще в сознании. Он был госпитализирован в ближайшую клинику, будучи в стабильном состоянии. По информации, полученной от медиков, молодому человеку ничего не угрожает.
По данным с камер видеонаблюдения, известно, что мужчина шел вниз по лестнице на станцию рано утром. На краю перрона он потерял равновесие из-за того, что был в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается также, что машинисты электропоездов мужчину не увидели.
Из сообщения стало известно, что пострадавшим оказался 24-летний мужчина. В ходе происшествия он лишился ноги и обеих рук, а после пролежал на путях около 40 минут. Пострадавшего обнаружили рано утром во вторник, 26 декабря, двое ожидающих свой транспорт.
В момент прибытия сотрудников полиции и кареты скорой помощи мужчина был еще в сознании. Он был госпитализирован в ближайшую клинику, будучи в стабильном состоянии. По информации, полученной от медиков, молодому человеку ничего не угрожает.
По данным с камер видеонаблюдения, известно, что мужчина шел вниз по лестнице на станцию рано утром. На краю перрона он потерял равновесие из-за того, что был в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается также, что машинисты электропоездов мужчину не увидели.
В мире / Происшествия
Добавил: Ирина Берсенева Сегодня, 22:05