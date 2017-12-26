Житель Германии выжил после попадания под колеса двух электропоездов

Из сообщения стало известно, что пострадавшим оказался 24-летний мужчина. В ходе происшествия он лишился ноги и обеих рук, а после пролежал на путях около 40 минут. Пострадавшего обнаружили рано утром во вторник, 26 декабря, двое ожидающих свой транспорт.В момент прибытия сотрудников полиции и кареты скорой помощи мужчина был еще в сознании. Он был госпитализирован в ближайшую клинику, будучи в стабильном состоянии. По информации, полученной от медиков, молодому человеку ничего не угрожает.По данным с камер видеонаблюдения, известно, что мужчина шел вниз по лестнице на станцию рано утром. На краю перрона он потерял равновесие из-за того, что был в состоянии алкогольного опьянения. Сообщается также, что машинисты электропоездов мужчину не увидели.