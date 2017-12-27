Наследник Анфисы Чеховой Соломон увлекается пресмыкающимися

Звезда отметила, что в семье все любят змей и прочих представителей этого вида, но подписчиков сначала немного удивила такая смелость 5-летнего малыша. Он сразу оценили сюжет, в котором ребенок держит в руках неядовитую особь, после чего написали много лестных слов в его адрес.Многие люди похвалили Анфису Чехову, что у нее растет такой удивительный наследник, а также некоторые фанаты тоже любят проводить время с такими экзотическими представителями фауны. Сама знаменитость любит гадюк, а ее бывший избранник неравнодушен к питонам.