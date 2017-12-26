Уфологи: Пришельцы 17 раз за последние два месяца посещали США

Команда ученых американского Национального информационного центра по изучению НЛО заявили, что за последние два осенних месяца текущего года на территории США зафиксировали появление НЛО 17 раз. Уфологи считают, что это могли быть корабли пришельцев.Специалисты отметили, что в период с начала года по октябрь 2017 года на территории США было зафиксировано 53 НЛО, при этом не менее 24% всех предполагаемых инопланетных кораблей замечено в штате Коннектикут.Как было отмечено, последнее посещение НЛО исследователи наблюдали 21 декабря текущего года в городе Эшфорд.