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В Польше обнаженные модели стали рекламным лицом компании по производству гробов
Польская компания Lindner, занимающаяся производством гробов, решила привлечь внимание к своей продукции необычным образом. Молодые обнаженные модели стали рекламным лицом бренда, лежа в последнем пристанище человека в этом мире.

Западные СМИ отметили, что многие красавицы расположились в катафалке парами, пока восхищенные папарацци делали фото, которые потом будут опубликованы в календарях. Авторы идеи считают, что таким образом смогут изменить негативное восприятие смерти у людей.

В Польше обнаженные модели стали рекламным лицом компании по производству гробов


Они должны понять суть бренного бытия, так что с помощью пикантных сюжетов изменят личное мировоззрение. Снимки показывают гармонию человека с природой, после чего возникает ощущение, что скоро будут петь птицы. Потому гробы не становятся вестниками траура, а символизируют логическое завершение жизни.
В мире
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 06:45
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