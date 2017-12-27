В Польше обнаженные модели стали рекламным лицом компании по производству гробов

Западные СМИ отметили, что многие красавицы расположились в катафалке парами, пока восхищенные папарацци делали фото, которые потом будут опубликованы в календарях. Авторы идеи считают, что таким образом смогут изменить негативное восприятие смерти у людей.Они должны понять суть бренного бытия, так что с помощью пикантных сюжетов изменят личное мировоззрение. Снимки показывают гармонию человека с природой, после чего возникает ощущение, что скоро будут петь птицы. Потому гробы не становятся вестниками траура, а символизируют логическое завершение жизни.