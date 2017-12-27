В Panasonic представили экзоскелет ATOUN Model Y

Инженеры в этот раз постарались облегчить все всей конструкции и потому за основу взяли не металл, а полимерный материал. Также были применены уменьшенные аккумуляторы и двигательные устройства. В целом ATOUN Model Y весит 4,4 килограмма, а по сравнению с предыдущим поколением экзоскелетов компании Panasonic этот показатель уменьшился на 40%.Подобные устройства можно с легкостью применять в различных условиях труда. Помимо строительства и ухода за престарелыми людьми конструкция отлично пригодится в логистике, промышленности и в сельском хозяйстве.Официальный выход новинки в продажу должен состояться в середине весны следующего года. Производитель уже предоставляет возможность для предзаказов.