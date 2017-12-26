NASA случайно обнародовало дату конца Земли от столкновения с колоссальным астероидом в 2019 году

В NASA сообщили, что удар будет настолько сильный, что приравняется к взрыву 30 миллионов земных бомб. Именно за эту информацию ухватились независимые эксперты, утверждая, что Национальное управление космическими полетами США само того не ведая рассекретило дату конца света. Тем более скорость полета астероида 2002 NT7 будет просто запредельной – 25 км/сек.Информация об астероиде провисела на сайте агентства четыре дня, затем была удалена, так как, по словам сотрудников NASA, расчеты были сделаны неправильно, однако подобные заявления еще больше насторожили сторонников теории мирового заговора, уверенных, что NASA пытается скрыть информацию о том, что конец света наступит 1 февраля 2019 года.