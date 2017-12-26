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Певица Алсу рассказала журналистам о своем детстве
Многодетная звездная мама готовится к выходу на сцену и уже приготовила для зрителей много приятных сюрпризов в новой программе. Певица Алсу во время беседы с журналистами рассказала о своем детстве, а также упомянула о воспитании наследников.

После рождения Рафаэля звезда решила пойти в декретный отпуск, чтобы больше времени проводить с сыном. Она также не балует своих дочерей, вспоминая о том, что сама выросла в советской семье. Детские годы певицы Алсу прошли без дорогих подарков. Она ждала праздники в детском саду, когда детям раздавали конфеты, потому что со сладостями был дефицит. Девочка была счастлива, когда папа подарил ей Барби, а также в начале карьеры никогда не видела унитазов из золота, о которых говорили недоброжелатели.

Певица Алсу рассказала журналистам о своем детстве


Знаменитость не обращает внимания на такие глупости, а после рождения девочек любит проводить время в кругу семьи. Артистка гордится своими наследницами, которые изучают иностранные языки и уже показали свои музыкальные способности. Сейчас их брат будет встречать первый Новый год в жизни, а еще дома есть собака Бони, имеющая подвижный характер, но при этом большая умница.
Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Решетникова Ирина Вчера, 23:50
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