Певица Алсу рассказала журналистам о своем детстве

После рождения Рафаэля звезда решила пойти в декретный отпуск, чтобы больше времени проводить с сыном. Она также не балует своих дочерей, вспоминая о том, что сама выросла в советской семье. Детские годы певицы Алсу прошли без дорогих подарков. Она ждала праздники в детском саду, когда детям раздавали конфеты, потому что со сладостями был дефицит. Девочка была счастлива, когда папа подарил ей Барби, а также в начале карьеры никогда не видела унитазов из золота, о которых говорили недоброжелатели.Знаменитость не обращает внимания на такие глупости, а после рождения девочек любит проводить время в кругу семьи. Артистка гордится своими наследницами, которые изучают иностранные языки и уже показали свои музыкальные способности. Сейчас их брат будет встречать первый Новый год в жизни, а еще дома есть собака Бони, имеющая подвижный характер, но при этом большая умница.