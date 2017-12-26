Американские врачи спасли шестимесячный плод убитой беременной девушки

Трагический инцидент произошел в городе Тусон (штат Аризона). В половину пятого утра родственники Жасмин проснулись от громкого крика девушки. Зайдя в ее комнату, они увидели, что Жасмин вся в крови и находится в бессознательном состоянии.Врачам не удалось спасти девушку, однако из нее достали шестимесячный плод, который затем был отправлен в отделение интенсивной терапии. По словам отца ребенка Энтони Ривьера, сейчас его ребенок находится в критическом состоянии, и медики борются за его жизнь.Полиции не удалось установить личности преступников. Представители правоохранительных органов отмечают, что несколько человек произвели множество выстрелов по дому. На стенах полицейские обнаружили следы от пуль. Пока нельзя сказать была ли атака целенаправленной или она совершена из хулиганских побуждений. Кроме Жасмин никто в результате обстрела не пострадал.