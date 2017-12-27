В Сеть попали фото и характеристики трех новинок Meizu
Совсем скоро производитель электроники Meizu должен представить три своих новых устройства. Так в сети Интернет уже появились снимки и технические характеристики смартфонов.
Известно, что девайсы имеют кодовые названия 712М, 712С и 712Q.. Такие данные представили в издании TEENA. Также сообщается, что каждый смартфон оснастят полноразмерным дисплеем, который предоставит возможность просматривать картинку в HD-качестве. Некоторые эксперты предполагают, что смартфоны появятся на рынке с производительным процессором модели Exynos 7872. Стоит отметить, что такие чипы используются в определенных устройствах компании Samsung.
Тем не менее, 712М, 712С и 712Q не должны отличаться особой автономностью, поскольку для этих моделей предусмотрена аккумуляторная батарея с емкостью 2930 мАч.
Представители компании Meizu пока еще не сообщали точной даты выхода смартфонов на мировой рынок, но уже сейчас считают аналитики считают, что стартовая цена устройств может начинаться с отметки в 150 долларов.
Известно, что девайсы имеют кодовые названия 712М, 712С и 712Q.. Такие данные представили в издании TEENA. Также сообщается, что каждый смартфон оснастят полноразмерным дисплеем, который предоставит возможность просматривать картинку в HD-качестве. Некоторые эксперты предполагают, что смартфоны появятся на рынке с производительным процессором модели Exynos 7872. Стоит отметить, что такие чипы используются в определенных устройствах компании Samsung.
Тем не менее, 712М, 712С и 712Q не должны отличаться особой автономностью, поскольку для этих моделей предусмотрена аккумуляторная батарея с емкостью 2930 мАч.
Представители компании Meizu пока еще не сообщали точной даты выхода смартфонов на мировой рынок, но уже сейчас считают аналитики считают, что стартовая цена устройств может начинаться с отметки в 150 долларов.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 08:15