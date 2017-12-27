Бейонсе удивила поклонников странным танцем в костюме оленя
Бейонсе, являющаяся известной певицей, поздравила всех своих фанатов с Новым годом и Рождеством. Поклонники удивились, увидев танец исполнительницы песен в костюме оленя.
Бейонсе в рамках Instagram обнародовала три забавные анимационные открытки, которыми приняла решение поздравить фанатов с зимними праздниками. Певица на одной из новогодних открыток в образе оленя смешно танцует.
Поклонники были удивлены неожиданным выбором поздравления. В течение суток смешную открытку звезды оценили более трех с половиной миллионов фанатов. В Instagram на страничку Бейонсе уже подписались сто девять миллионов фолловеров.
Бейонсе в рамках Instagram обнародовала три забавные анимационные открытки, которыми приняла решение поздравить фанатов с зимними праздниками. Певица на одной из новогодних открыток в образе оленя смешно танцует.
Поклонники были удивлены неожиданным выбором поздравления. В течение суток смешную открытку звезды оценили более трех с половиной миллионов фанатов. В Instagram на страничку Бейонсе уже подписались сто девять миллионов фолловеров.