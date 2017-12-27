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Учёными найдены останки последнего единорога
Российскими учеными обнаружен отлично сохранившийся череп, принадлежавший сибирскому единорогу. Его долгое время считали вымершим. Речь идет о шерстистом млекопитающем из семейства носороговых - Elasmotherium sibiricum.

Учёными найдены останки последнего единорога

По словам ученых, возраст обнаруженных останков составляет более 29 000 лет. Кости данного животного найдены в Павлоградской области на территории Казахстана. Эксперты уверены, что для жизни Elasmotherium sibiricum сохранялись довольно долго подходящие условия. Ранее считали, что последние представители данного вида вымерли около 350 000 лет назад. Такая особь в высоту достигала двух метров, в длину – 4,5 метра. Данное животное весило до четырех тонн.

Этот вид впервые был описан в 1808 году. Эти особи тогда обитали на территории Китая, Сибири, Украины. Животное полностью покрывала шерсть. Оно относилось к фауне, существовавшей на планете в Ледниковый период. На лбу особи имелся мощный, толстый рог.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 07:30
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