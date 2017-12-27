Akasa представила защитный корпус Pascal MD для мини-компьютеров

Помимо основной защитной функции Pascal MD будет выполнять также и охлаждение плат. Сообщается, что гаджет способен поддерживать работу даже с системами NUC Dawson Canyon, которые оснащены мощными процессорами Intel Kaby Lake-U на 15 ватт. Для удобного доступа к необходимым интерфейсам присутствуют разъемы USB 3.0, RJ-45 и HDMI.Коробка в целом небольшая, ее размеры составляют 234x270x76 мм.На данный момент никто не сообщает, когда Pascal MD появится в продаже. Также ничего не известно о возможной стоимости устройства.