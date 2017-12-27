АВТОРСКИЕ СТАТЬИ
Аномальная Россия: Проклятие казанского озера Кабан и дома Дюрингера в Иваново
EUR 68.54 USD 57.73
Курс валют на 27.12.2017

Akasa представила защитный корпус Pascal MD для мини-компьютеров
Представители компании Akasa обнародовали защитный корпус Pascal MD, который способен оградить «начинку» от вредного воздействия окружающей среды. Оболочка с защитой от влаги и пыли IP65 предназначена для компьютерных мини-систем NUC.

Akasa представила защитный корпус Pascal MD для мини-компьютеров


Помимо основной защитной функции Pascal MD будет выполнять также и охлаждение плат. Сообщается, что гаджет способен поддерживать работу даже с системами NUC Dawson Canyon, которые оснащены мощными процессорами Intel Kaby Lake-U на 15 ватт. Для удобного доступа к необходимым интерфейсам присутствуют разъемы USB 3.0, RJ-45 и HDMI.

Коробка в целом небольшая, ее размеры составляют 234x270x76 мм.

На данный момент никто не сообщает, когда Pascal MD появится в продаже. Также ничего не известно о возможной стоимости устройства.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 07:15
Новости партнеров

Загрузка...
Читайте также
Добавить комментарий



Введите два слова, показанных на изображении:
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ
В Индии разрабатывают 9-местный кроссовер
Саймон Марданшин призвал "выкусить" всех, кто
Компания Roewe официально представила
Майя Донцова убедила Алексея Купина, что сбежать
Деньги от продажи дома в США Джигарханян уступил
Мелания Трамп требует спилить самое старое дерево
Просмотреть все новости