После примирения с дочерью Дана Борисова продолжает ругаться с матерью

Борисова после приезда из таиландской клиники, в которой она проходила реабилитацию от наркотической зависимости, угодила в московскую клинику из-за передозировки лекарств. В данное время десятилетняя Полина - дочь Даны Борисовой, проживает со своей мамой. В своём блоге Instagram ведущая сообщила, что, невзирая на многие слухи, Полина Новый год будет встречать вместе с ней, а сейчас они даже спят вместе.Мама Борисовой поведала, что ее дочь не разрешает проводить время с внучкой, при этом поведение Даны она считает просто недопустимым. Раньше Борисова заявляла, что её маме редакторы платят деньги, заставляя очернять имя дочери.