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После примирения с дочерью Дана Борисова продолжает ругаться с матерью
Дана Борисова наконец может видеться со своей дочкой. Но, в семье теледивы назревает новый скандал. Очередной конфликт произошел из-за того, что ведущая не разрешает своей матери видеться с внучкой Полиной.

После примирения с дочерью Дана Борисова продолжает ругаться с матерью

Борисова после приезда из таиландской клиники, в которой она проходила реабилитацию от наркотической зависимости, угодила в московскую клинику из-за передозировки лекарств. В данное время десятилетняя Полина - дочь Даны Борисовой, проживает со своей мамой. В своём блоге Instagram ведущая сообщила, что, невзирая на многие слухи, Полина Новый год будет встречать вместе с ней, а сейчас они даже спят вместе.

Мама Борисовой поведала, что ее дочь не разрешает проводить время с внучкой, при этом поведение Даны она считает просто недопустимым. Раньше Борисова заявляла, что её маме редакторы платят деньги, заставляя очернять имя дочери.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 19:22
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