Поклонники Андрея Аршавина волнуются за его здоровье из-за потери зрения

Многие люди советуют спортсмену обратить внимание на линзы, так как он сейчас напоминает старушку и выглядит пугающе. Некоторые фанаты предположили, что Андрей Аршавин страдает дальнозоркостью, после чего упомянули о его измене супруге. Сама женщина сначала заявила журналистам, как устала терпеть предательства близкого человека и находиться с ним в разлуке.Потом она изменила свое мнение, дав футболисту еще один шанс на исправление. Сам он честно признался в своих поступках, после чего публично извинился перед своей половинкой.