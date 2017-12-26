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Поклонники Андрея Аршавина волнуются за его здоровье из-за потери зрения
После того, как в семье футболиста произошел скандал, в сетях стали появляться слухи о разводе его супруги Алисы со своим избранником. Сейчас она часто публикует фото вместе с Андреем Аршавиным, но поклонники волнуются за здоровье кумира из-за потери зрения, часто замечая его в очках.

Многие люди советуют спортсмену обратить внимание на линзы, так как он сейчас напоминает старушку и выглядит пугающе. Некоторые фанаты предположили, что Андрей Аршавин страдает дальнозоркостью, после чего упомянули о его измене супруге. Сама женщина сначала заявила журналистам, как устала терпеть предательства близкого человека и находиться с ним в разлуке.

Поклонники Андрея Аршавина волнуются за его здоровье из-за потери зрения


Потом она изменила свое мнение, дав футболисту еще один шанс на исправление. Сам он честно признался в своих поступках, после чего публично извинился перед своей половинкой.
Общество / ШоуБиз
Добавил: Решетникова Ирина Сегодня, 21:15
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