Сторонники теории заговора: внутри полой Земли находятся НЛО

С каждым годом увеличивается количество людей, считающих, что Земля плоская. Всё больше пополняются также ряды людей, которые верят в теорию заговора, в то, что людей специально обманывают. "Заговорщики" убеждены, что внутри Земля является пустой. При этом в данной пустоте обитают другие люди. В центре планеты вместо ядра находится рай – Эдем, который описали в Библии. Согласно теории полой Земли, некоторых места нашей планеты имеют входы непосредственно в подземный мир. Данные "порталы" имеются в Гималаях и на обоих полюсах нашей планеты.Есть мнение, что в подземном мире также находятся "летающие тарелки". Их главной задачей является предотвращение на земле возможной ядерной войны.