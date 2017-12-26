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Сторонники теории заговора: внутри полой Земли находятся НЛО
По мнению сторонников теории заговора, Земля является полой и внутри нее обитают разумные существа. Они считают, что НЛО "обитают" под землей, поднимаясь на поверхность, чтобы помешать человечеству разрушить планету.

Сторонники теории заговора: внутри полой Земли находятся НЛО

С каждым годом увеличивается количество людей, считающих, что Земля плоская. Всё больше пополняются также ряды людей, которые верят в теорию заговора, в то, что людей специально обманывают. "Заговорщики" убеждены, что внутри Земля является пустой. При этом в данной пустоте обитают другие люди. В центре планеты вместо ядра находится рай – Эдем, который описали в Библии. Согласно теории полой Земли, некоторых места нашей планеты имеют входы непосредственно в подземный мир. Данные "порталы" имеются в Гималаях и на обоих полюсах нашей планеты.

Есть мнение, что в подземном мире также находятся "летающие тарелки". Их главной задачей является предотвращение на земле возможной ядерной войны.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:41
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