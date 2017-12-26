В Интернете появились рендеры нового Samsung Galaxy S9+

Специалисты пересмотрели проблемы дизайна своих устройств и решили переставить дактилоскопический сканер под модуль основной камеры. Таким образом, пользователь сразу сможет определить его местоположение в старшей модели.Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ оснастят 5,8-дюймовым и 6,2-дюймовым экраном соответственно. Стоит напомнить, что в аппаратную основу ляжет новейший чип Qualcomm Snapdragon 845. Тем не менее, Galaxy S9 с таким процессором появится только в США, а для других рынков будет доступен Exynos 9810.Главными отличиями смартфонов станет наличие шести гигабайт ОЗУ и двойной основной камеры у Galaxy S9+. У его младшей версии будет только 4 Гб оперативной памяти. Но все же новинки получат одинаковое количество флэш-памяти – 64 Гб.Премьера девайсов может пройти зимой следующего года.