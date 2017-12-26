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В Интернете появились рендеры нового Samsung Galaxy S9+
Ресурс GizmoChina опубликовал фотографии еще не представленного смартфона Samsung Galaxy S9+. Так новинка появилась в новых цветах и с двойной основной камерой.

В Интернете появились рендеры нового Samsung Galaxy S9+


Специалисты пересмотрели проблемы дизайна своих устройств и решили переставить дактилоскопический сканер под модуль основной камеры. Таким образом, пользователь сразу сможет определить его местоположение в старшей модели.

Samsung Galaxy S9 и Galaxy S9+ оснастят 5,8-дюймовым и 6,2-дюймовым экраном соответственно. Стоит напомнить, что в аппаратную основу ляжет новейший чип Qualcomm Snapdragon 845. Тем не менее, Galaxy S9 с таким процессором появится только в США, а для других рынков будет доступен Exynos 9810.

Главными отличиями смартфонов станет наличие шести гигабайт ОЗУ и двойной основной камеры у Galaxy S9+. У его младшей версии будет только 4 Гб оперативной памяти. Но все же новинки получат одинаковое количество флэш-памяти – 64 Гб.

Премьера девайсов может пройти зимой следующего года.
Технологии
Добавил: Роман Мирный Сегодня, 22:39
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