Жена Александра Овечкина поразила бесконечно длинными ногами

Недавно Анастасия Шубская заявила, что планирует провести вместе с мужем рождественские праздники на территории США, где пара сейчас проживает. Модель поведала, что очень мечтала в теплой стране отметить Новый год, именно поэтому на рождественские праздники супруги отправятся в штат Флорида.В рамках Instagram Шубская обнародовала фото, которое демонстрирует её длинные ноги и идеальную модельную фигуру. Фанаты мгновенно стали писать девушке приятные комментарии, при этом восхищаясь ее красотой. Публикация Анастасии за один день собрала более 23 тысяч лайков и свыше 150 комментариев.