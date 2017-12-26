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Жена Александра Овечкина поразила бесконечно длинными ногами
Популярная модель Анастасия Шубская, являющаяся женой Александра Овечкина, поразила интернет-пользователей своей идеальной фигурой и длинными ногами. Девушка в своем микроблоге постоянно демонстрирует свои купальники и наряды.

Жена Александра Овечкина поразила бесконечно длинными ногами

Недавно Анастасия Шубская заявила, что планирует провести вместе с мужем рождественские праздники на территории США, где пара сейчас проживает. Модель поведала, что очень мечтала в теплой стране отметить Новый год, именно поэтому на рождественские праздники супруги отправятся в штат Флорида.

В рамках Instagram Шубская обнародовала фото, которое демонстрирует её длинные ноги и идеальную модельную фигуру. Фанаты мгновенно стали писать девушке приятные комментарии, при этом восхищаясь ее красотой. Публикация Анастасии за один день собрала более 23 тысяч лайков и свыше 150 комментариев.
Культура / ШоуБиз / Важно
Добавил: tantan61 Сегодня, 22:10
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