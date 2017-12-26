Леонид Агутин подарил наследнице Полине и ее возлюбленному поездку в Лондон

Поклонники сначала недоумевали, зачем их кумир платит за молодого человека, способного заработать на жизнь лично. Однако знаменитость не видит ничего плохого в своем поступке, потому что избранник его наследницы пока является студентом, а в будущем программист сможет стать опытным специалистом.Леонид Агутин подчеркнул, что не всегда замужество с богатым мужчиной может быть счастливым, потому что, супруг должен реализовать себя, как личность. Он не сразу смирился с наличием поклонников у дочери, но сейчас даже не боится внезапно стать дедушкой, хотя знает об амбициях своих наследниц. Они пока желают посвятить себя карьере и не думают о потомстве.