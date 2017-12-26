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Максим Галкин показал снеговиков, вылепленных вместе с детьми и назвал их «ужасы нашего городка»
Максим Галкин опубликовал фото снеговиков, вылепленных вместе с детьми. И обозначил их как «ужасы нашего городка».
Максим Галкин показал снеговиков, вылепленных вместе с детьми и назвал их «ужасы нашего городка»


Юморист Максим Галкин продолжает радовать фанатов свеженькими снимками своих детей, и совместного с ними творчества. Так недавно он опубликовал в Instagram фотографии снеговиков, над которыми они трудились своим веселым семейством, подписав их «Праздник к нам приходит!».

Надо сказать, что снеговики удались на славу – веселые, еще и оформленные со вкусом и фантазией. Дочь Галкина пояснила, что снежный человек слева – работник ГИБДД и ему повезло остановить Чудище (оно стоит справа).

Умело проработали дети во главе с папой и внешний вид снеговиков: одного закутали в теплый шарф и новогоднюю шапку, не забыв «вырастить» ему усы и вручить «дорожный жезл». А второму нацепили хэллоуиновскую тыкву и "дали" корзинку с шишками.

Снеговики получили много положительных откликов от фанатов и более 120 тысяч отметок «мне нравится».
dzen / Общество / ШоуБиз / Важно
Добавил: Виктория Морозова Сегодня, 19:12
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