Максим Галкин показал снеговиков, вылепленных вместе с детьми и назвал их «ужасы нашего городка»

Юморист Максим Галкин продолжает радовать фанатов свеженькими снимками своих детей, и совместного с ними творчества. Так недавно он опубликовал в Instagram фотографии снеговиков, над которыми они трудились своим веселым семейством, подписав их «Праздник к нам приходит!».Надо сказать, что снеговики удались на славу – веселые, еще и оформленные со вкусом и фантазией. Дочь Галкина пояснила, что снежный человек слева – работник ГИБДД и ему повезло остановить Чудище (оно стоит справа).Умело проработали дети во главе с папой и внешний вид снеговиков: одного закутали в теплый шарф и новогоднюю шапку, не забыв «вырастить» ему усы и вручить «дорожный жезл». А второму нацепили хэллоуиновскую тыкву и "дали" корзинку с шишками.Снеговики получили много положительных откликов от фанатов и более 120 тысяч отметок «мне нравится».