Юрий Антонов отказался от концертов из-за болезни

Юрий Антонов выступал на сцене около 50 лет. Фанаты ничего не знали касательно личной жизни артиста, приписывая ему романы со многими звездными личностями, включая и Примадонну. Исполнитель песен был трижды женат и имеет двоих детей, однако не желает посвящать посторонних в вопросы, которые касаются его семьи.Антонов уйдя со сцены, полностью посвятил все свое время здоровью. Он поведал, что у него произошли проблемы с вестибулярным аппаратом. Недуг дал осложнения, и композитор на правое ухо частично оглох. Беседуя с Корчевниковым, он сказал, что в его возрасте, все старые травмы теперь дают знать о себе.